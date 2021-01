Face aux médias, André Villas-Boas est revenu sur les derniers jours agités vécus par son groupe. Il espère que les discussions vont payer.





"J'espère que ça va donner un bon impact pour la suite", a indiqué le Portugais face aux médias, à propos des discussions qui ont eu lieu. Et de préciser : "Tous ont pris la parole, les capitaines ont pris la parole. On a tous regardé dans le miroir pour faire mieux. C'est frustrant par rapport à la situation où on était. Ce n'est pas possible de perdre un match comme ça avec Nîmes qui n'était pas dans un bon moment. L'unique bonne chose, c'est que cette défaite nous porte à prendre la parole et faire sortir des choses. Maintenant c'est dans le passé, on, doit déjà bien finir la saison."





"C'est mieux de parler à la fin du match"

Il pense qu'il s'agit essentiellement d'une crise de résultats : "Si on regarder les résultats oui on peut parler de crise, vu tous les points ratés. On a démarré bien, avec une bonne victoire à Montpellier, un bon match avec un bon état d'esprit face au PSG. C'est pour ça que c'est une surprise." Il s'est aussi expliqué avec Florian Thauvin et Dimitri Payet : "On ne va pas mettre ça dans la place publique. Je les ai eus tous les deux dans mon bureau, Steve aussi, mais ça reste entre nous. On a besoin des trois performants pour bien figurer cette saison." Il refuse de se projeter : "C'est mieux de parler à la fin du match. On a perdu beaucoup de points et maintenant les autres sont plus loin. C'est un match très important pour la suite. Il y a obligation de vaincre pour être à côté du top."



L'OM, qui compte deux matchs en moins, pointe désormais à 10 points des leaders, le PSG et le LOSC.