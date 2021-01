Leonardo Balerdi (21 ans) s'est exprimé sur sa possible titularisation, face à Lens, mercredi (21h00). Il pense devoir faire des progrès en termes de concentration.





"On s'entraîne toujours pour être prêt au moment où l'entraîneur va avoir besoin de nous. Je m'entraîne tous les jours. Je suis prêt à jouer s'il y a une suspension. On a une très bonne relation avec le coach", a confié le défenseur argentin en conférence de presse. Et d'ajouter : "On espère toujours jouer le plus possible, mais je sais qu'il y a de bons joueurs à mon poste avec Alvaro et Duje. Je me tiens prêt pour jouer. Je me donne toujours à 100 % et je donne tout à l'entraînement pour prouver au coach que je peux jouer. Mais c'est sa décision. Moi, je me tiens prêt pour assurer si besoin."





"Apprendre à jouer simple et sûr"

Il pense devoir encore apprendre : "Je me sens à l'aise dans le jeu, mais je dois progresser au niveau de la concentration. Je dois apprendre à jouer parfois plus simple. Quand on veut faire du jeu, on s'expose à faire des erreurs. Avec du temps de jeu, je vais progresser. Je dois continuer de travailler à l'entraînement pour apprendre à jouer simple et sûr."



Balerdi n'a disputé que 9 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Pour rappel, il est prêté avec option d'achat de 14 millions d'euros par le Borussia Dortmund.