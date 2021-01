Fabrizio Ravanelli a évoqué la possible signature d'Arkadiusz Milik (26 ans) à l'OM. Il pense que le Polonais peut beaucoup apporter à l'équipe d'André Villas-Boas.





"C'est un grand ! S'il vient, il fera la différence tout de suite, surtout dans les vingt derniers mètres. Il est très fort, il voit le but. C'est le joueur parfait pour l'OM. Il a beaucoup de qualités, frappe du droit, du gauche, tire les coups francs... Il est aussi très bon de la tête. Il évolue à Naples, une ville passionnée qui vit le football de la même manière que Marseille, où c'est également très chaud. Quand on connaît déjà un tel contexte, c'est évidemment plus facile ensuite de s'adapter", a confié l'Italien dans les colonnes de La Provence.



Pour rappel, l'opération pourrait aboutir ce début de semaine, Naples et l'OM étant proches d'un accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire.