Didier Deschamps s'est exprimé sur sa soif de vaincre. Il n'envisage pour l'instant pas de décrocher de son poste de sélectionneur.





"Je suis né comme ça, c'est dans les gènes. J'ai toujours été habité par ça. J'aime bien jouer, je prends du plaisir, mais peu importe le jeu auquel je participe, je fais en sorte de le gagner. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est dans mon esprit. Ma conception est claire : je n'éprouve un plaisir total que si la victoire est au bout", a déclaré le sélectionneur à propos de son envie de gagner, lors d'un entretien donné au Figaro. Il pense que l'équipe de France a aussi la culture de la gagne : "Oui. Surtout chez les joueurs. Comme mon capitaine, Hugo (Lloris), tous l'ont en eux. Tu peux avoir l'encadrement le plus compétent, notre réussite passe par les joueurs. Je fais beaucoup de malheureux, les places sont chères et les présents sont très attachés à ce maillot bleu-blanc-rouge."





"Il y a de belles choses à aller chercher"

Il n'envisage pour l'instant pas d'arrêter : "Si je suis rassasié ? Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis jamais rassasié. Je ne regarde pas dans le rétro. Il ne faut pas oublier, je ne suis pas non plus rancunier, mais le plus important est toujours devant. On peut vivre de ses acquis, mais ce qui est fait est déjà derrière. Il y a de belles choses à aller chercher, en sachant que les autres ne dorment pas. Et qu'il n'y a qu'un vainqueur. L'attente, l'exigence, l'obligation de résultat sont là. J'adore ça."



Pour rappel, l'Euro se disputera à compter du 11 juin 2021. La France figure dans le groupe de l'Allemagne, de la Hongrie et du Portugal.