Mercato : l'arrivée de Milik entérinée aujourd'hui ?

Ce lundi devrait être décisif, concernant la possible signature d'Arkadiusz Milik (26 ans) à l'OM.





Si l'on en croit le journaliste Fabrizio Romano, un nouveau rendez-vous est prévu aujourd'hui, concernant l'international polonais. Les deux clubs vont discuter des derniers détails, et en particulier du pourcentage à la revente demandé par le SSC. Gianluca Di Marzio indique notamment que l'OM propose 20 %, tandis que les Italiens en veulent 30 % (ce qui paraît élevé, pour un joueur dont le contrat se terminera en juin).



Pour rappel, l'opération devrait aboutir par le biais d'un prêt de 18 mois avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Écarté de l'équipe napolitaine, cette saison, Milik avait inscrit 11 buts en 26 apparitions en Serie A, en 2019-2020, et 17 en 34 matchs, lors de l'exercice précédent.