Mercato : l'ASSE vise aussi Kouamé

Si l'OM paraît avoir jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik (26 ans), il paraissait également suivre Christian Kouamé (23 ans). Or ce dernier pourrait rejoindre l'ASSE.





D'après les informations rapportées par Soccer Link, le club stéphanois a fait une proposition pour attirer le joueur de la Fiorentina. Elle consisterait en un prêt avec option d'achat et pourrait être acceptée par les dirigeants de la Viola, lesquels sont favorables au départ d'un attaquant.



Sous contrat jusqu'en 2024, Kouamé n'a inscrit que 1 but en 17 apparitions en Serie A, cette saison. Il a également participé à 3 rencontres de Coupe d'Italie et marqué 1 but. Son nom avait été associé au club marseillais, avant que ce dernier n'avance sur le dossier de Milik.



L'ASSE pointe à la 16e place du championnat, avec 19 points obtenus en 20 journées.