Ménès se paye Villas-Boas

Pierre Ménès est revenu sur les propos tenus par André Villas-Boas, avant le match face au PSG. Il lui a rappelé que l'OM avait aussi plus d'argent que Dijon et Nîmes.





"Alors c'est vrai que les deux buts d'Eliasson sont marqués du sceau de la réussite, car le premier centre d'Alakouch rebondit sur le Suédois et je ne suis pas sûr que le même Alakouch veuille faire ce centre-là sur le second. Mais bon, les Gardois ont su provoquer la réussite et le but en fin de match de Benedetto n'a rien changé. Villas-Boas se gaussait de l'écart de budget entre l'OM et le PSG, il devrait se pencher sur l'écart de budget entre l'OM, Dijon et Nîmes. Son équipe a pris un point sur six contre ces deux terreurs...", a écrit le journaliste de Canal+ sur son blog.



Comme ses joueurs, AVB n'aura pas le croit à l'erreur face à Lens, mercredi (21h00).