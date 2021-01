Les South Winners fracassent les joueurs

Les South Winners ont publié un communiqué au vitriol, en réaction à la défaite concédée par l'OM contre Nîmes (1-2).





Le groupe de supporter n'a pas mâché ses mots : "L'institution OM est aujourd'hui dans l'obscurité la plus totale, tel un navire à la dérive perdu dans cette nébuleuse de prétention, de mauvaise gestion caractérisée, de suffisance et de nullité absolue. L'heure est grave et il est grand temps de réagir. (...) La prestation lamentable et inqualifiable de notre équipe à domicile face au redoutable et tout puissant Nîmes Olympique, dernier de L1 avec la plus mauvaise défense et la 19e attaque, est la défaite de trop qui met un terme à notre patience et notre résilience déjà trop éprouvées, poursuivent les supporters. Les crocodiles ont ainsi, sans que cela puisse souffrir d'aucune contestation, croqué les petits agneaux qui broutaient paisiblement la pelouse du Vélodrome", ont-ils écrit.



Ils n'ont effectivement pas trop goûté à certaines attitudes, sur la pelouse : "Certains comportements et autres attitudes sont tout simplement scandaleux et inacceptables pour des joueurs qui appellent dans les médias à plus de responsabilités, osent porter le brassard de capitaine pour deux d'entre eux, prétendent vouloir jouer la Champions League et sont incapables d'avoir le niveau de cette compétition, boudent et font des caprices de starlettes de pacotille lorsqu'ils sont remplaçants avec toute l'arrogance qui les caractérise, caressent les supporters dans le sens du poil lorsqu'ils échouent lamentablement. (...) Vous êtes écoeurants et ne mériterez que notre mépris tant que vous produirez des prestations calamiteuses comme hier soir." Le groupe n'a (déjà) plus d'espérance pour la seconde partie de saison : "Il ne s'agit plus désormais d'espérer accrocher quoi que ce soit dans ce championnat, car vous n'avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions, taclent encore les Winners. (...) Vous êtes une insulte pour tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot et contribué à écrire la légende de l'Olympique de Marseille", a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'OM est désormais 6e, à 4 points de la 5e place, et 10 de la 1re. Depuis Rennes et la fameuse erreur d'arbitrage de Turpin, il n'a pris que 5 points en 6 matchs.