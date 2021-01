Mercato, Milik : l'étonnante clause que souhaite ajouter Naples

Les discussions se poursuivent entre Naples et l'OM, concernant le possible prêt d'Arkadiusz Milik (26 ans). Le club italien souhaiterait inclure une clause interdisant au joueur de revenir en Serie A, pendant trois ans.





D'après les éléments publiés par Sky Italia, l'OM a fait une offre de prêt de 18 mois, assortie d'une option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Les discussions pourraient bientôt aboutir, mais il resterait à s'entendre sur le montant de l'intéressement concernant un futur transfert et Naples souhaiterait ajouter plusieurs clauses, dont une étonnante. Selon le média, Aurelio de Laurentiis veut s'assurer que le Polonais ne viennent pas lui planter des buts en incluant un paragraphe l'empêchant de signer en Serie A pendant trois ans. Le genre de condition dont on peut se demander si elle est vraiment légale. Pour autant, un accord semble proche. Les dirigeants des deux clubs auraient prévu de se retrouver en début de semaine.



Le média précise que Milik fait bien de l'OM sa priorité. Il aurait éconduit d'autres intéressés, afin de rejoindre le club phocéen.