Eyraud a poussé une grosse gueulante

Jacques-Henri Eyraud a élevé le ton, suite à la défaite concédée par les Olympiens face à Nîmes (1-2). Après avoir laissé André Villas-Boas parler, dans le vestiaire du Vélodrome, il a poussé une grosse gueulante, ce dimanche, à la Commanderie.





Selon RMC, le président de l'OM s'est énervé comme rarement, ce dimanche, à la Commanderie. S'il s'était retenu samedi, considérant que le moment était à AVB, il s'est rattrapé, ce matin. Un joueur a résumé son intervention à la radio : "Il nous a dit que notre match était pathétique, qu'on était pourri gâté et qu'on s'est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1, qu'on n'avait aucune envie. On l'a rarement vu comme ça. (...) Le prez (le président) était furieux. Il a dit qu'on était indigne de porter le maillot et qu'on ne respectait pas les supporters. Que si le stade avait été plein on serait rentré à 3h du matin", a confié un joueur à la radio.



En substance, JHE aurait demandé aux joueurs de se remettre en question et d'arrêter de se voir plus beaux qu'ils n'étaient. Selon lui, aucun d'eux n'aurait sa place dans un top club. Il a également demandé de respecter le blason et les supporters, et aurait donné deux ultimatums : "Le premier concerne les joueurs en fin de contrat. Le président olympien a exigé aux joueurs libres en fin de saison d'aller voir l'entraîneur André Villas-Boas et le directeur sportif, Pablo Longoria, dans les 48 heures pour confirmer leur intention de rester professionnel. Si ces rendez-vous n'avaient pas lieu, les joueurs ont 13 jours pour quitter l'OM et trouver un club. Le deuxième ultimatum concernait les joueurs étrangers qui ont l'obligation d'apprendre le français rapidement, à moins de quitter l'OM l'été prochain", précise le site de la radio.



L'OM a rendez-vous contre Lens, mercredi, pour son match en retard. Une réaction ne suffira pas. Il faut désormais espérer une série...