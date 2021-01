MacHardy demande à JHE de virer Villas-Boas

Jonatan MacHardy a désigné son grand responsable de la défaite de l'OM contre Nîmes (1-2). Il s'agit d'André Villas-Boas et il demande carrément son départ.





Très en colère contre le Portugais, depuis le début de la saison, le journaliste le considère responsable du revers concédé face aux Crocodiles : "Donc on me dit que ce n'est pas de la faute d'AVB, que ses joueurs sont moyens. C'est vrai que ceux de Nîmes, c'est le niveau au-dessus. AVB aussi médiocre et indigne du club que la direction. Le virer la ? Oui, tant qu'on peut encore essayer de sauver la saison", a-t-il posté sur Twitter.



MacHardy fréquente depuis des années des personnalités au raisonnement binaire, et il a le technicien dans le collimateur depuis de nombreux mois. Ceci explique certainement cela.