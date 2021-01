Villas-Boas admet que Sanson pourrait partir

André Villas-Boas a confirmé à demi-mot que Morgan Sanson (26 ans) pourrait quitter l'OM, ce mercato.





Après la défaite concédée par son équipe face à Nîmes, l'entraîneur phocéen a évoqué la situation de son milieu de terrain, lequel est annoncé avec insistance en Premier League : "On va voir. Le mercato est ouvert, Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre. Officiellement, on n'a reçu aucune offre, sauf si cela s'est passé pendant le match. C'est un garçon qui intéresse le foot anglais par ses caractéristiques, et c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose", a-t-il déclaré face à la presse.



Pour rappel, Sanson serait notamment pisté par Aston Villa et West Ham, dans l'optique d'un recrutement rapide. Il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives en 11 apparitions en Ligue 1, cette saison.