Mercato : Aké vers la Ligue 2 ?

Marley Aké (20 ans) pourrait être prêté, cette seconde partie de saison. Il disposerait de nombreux prétendants et pourrait opter pour une aventure au HAC.





D'après les informations relayées par Foot Mercato, le jeune joueur de l'OM est pisté par Courtrai, le Fortuna Sittard, Nîmes, Sochaux et Le Havre. Et ce sont les Normands qui tiendraient la corde pour l'accueillir. Des discussions seraient en cours avec ses représentants. Elles pourraient bientôt aboutir.



S'il est quand même apparu 13 fois sur les pelouses, cette saison, Aké paraît pour l'instant éprouver des difficultés à élever son niveau de jeu. Il n'a pas encore trouvé le chemin des filets et la possible arrivée d'un attaquant supplémentaire, cet hiver, devrait réduire son temps de jeu. Or à son âge, on a besoin de jouer. André Ayew est l'exemple même d'un élément qui a largement bénéficié de son expérience en Ligue 2.



Depuis le début de sa carrière, Aké a joué 26 matchs, mais n'est jamais parvenu à se montrer décisif.