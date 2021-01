Mercato : les précisions de Longoria sur Milik

En marge de la rencontre OM-Nîmes (1-2), Pablo Longoria s'est exprimé sur les discussions concernant la possible arrivée d'Arkadiusz Milik (26 ans). Il est resté très vague, mais a assuré qu'il avait d'autres cartes dans la manche, pour le cas où les discussions n'aboutiraient pas.





"C'est un mercato où tout le monde est un peu impatient, je crois. Notre stratégie, c'est d'être patients, d'être froids. On travaille sur différentes alternatives pour la position d'attaquant, et on parle depuis beaucoup de jours de la possibilité de Milik. Il est parmi les meilleurs attaquants en Europe, mais on travaille à des alternatives. C'est notre objectif d'être préparé pour le marché, pour le mercato, mais surtout c'est important de comprendre avec différentes alternatives, avec la patience, parce que toujours gagne celui qui est plus calme", a déclaré le directeur du football de l'OM.



Le match disputé contre les Crocodiles a de nouveau mis en avant les difficultés des Phocéens dans l'animation offensive. Il n'est cependant pas évident que l'arrivée d'un avant-centre changera tout.