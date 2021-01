Stats : Payet ne s'est pas beaucoup bougé

Dimitri Payet (33 ans) n'a parcouru que 6,81 kilomètres, à l'occasion des 65 minutes qu'il a passé sur la pelouse, samedi. Des chiffres qui font tâche.





Face à Nîmes, le Réunionnais était visiblement fatigué. Selon les statistiques publiées par RMC, il n'a couru que 6,81 kilomètres contre les Nîmois, fait 5 sprints, pour une moyenne de déplacement de 6 km/h. Des chiffres pas fameux, même si on peut s'étonner que le média n'en sorte qu'avec l'OM. Avec la même dépense d'énergie et s'il n'avait pas été remplacé, Payet n'aurait couru 9,4 kilomètres sur l'ensemble de la rencontre. À titre de comparaison, il était sur une base de 10 kilomètres par 90 minutes sur l'ensemble de la Ligue des Champions, ce qui n'était déjà pas énorme. C'est peu dire qu'on est immensément loin des stats de l'époque Marcelo Bielsa, où chaque joueur, Payet y compris, faisait ses 11 ou 12 kilomètres par match.



Payet réalise pour l'instant une saison très décevante. Il est notamment passé à côté, comme ses partenaires, de son aventure en C1. Au-delà des statistiques que l'on peut interpréter de la façon qui nous arrange, c'est l'état d'esprit et la silhouette du joueur qui font tiquer. Il y a quelques semaines, il avait lui-même indiqué qu'il n'avait pas remis en question son hygiène de vie, malgré une méforme assez évidente. Puis, les mots adressés à André Villas-Boas, il y a quelques jours, ne sont pas passés inaperçus. L'ancien Lillois donne, seul, beaucoup de cartouches à ses détracteurs.



Espérons qu'à l'instar des autres membres du vestiaire, Payet ne lâchera pas et saura se reprendre.