Mercato : Aston Villa et West Ham font le forcing pour Sanson

Morgan Sanson (26 ans) serait pisté par deux clubs anglais, dans l'optique d'un prochain transfert. Aston Villa serait disposé à mettre 25 millions d'euros sur lui.





Selon les éléments publiés par RMC Sport, les Villans sont prêts à mettre 25 millions d'euros sur la table pour recruter le milieu de terrain de l'OM. Une offre devrait bientôt arriver sur le bureau de Pablo Longoria, et ce dernier devrait l'accepter, avec l'aval de son président. Le Sun précise quant à lui que West Ham est également sur le coup pour s'attacher ses services et pourrait proposer un échange avec Manuel Lanzini, lequel est en manque de temps de jeu, cette saison.



Recruté en janvier 2017, Morgan Sanson a inscrit 25 buts et délivré 19 passes décisives en 156 matchs sous le maillot marseillais, toutes compétitions confondues. Il peine parfois à se montrer régulier et ne parvient pas à franchir le palier qui le sépare encore du très haut niveau. Cette saison, il n'a disputé que 11 rencontres de Ligue 1, marqué 2 buts et donné 3 passes décisives.



L'OM risque de connaître une fin de mercato agitée. Si Kevin Strootman n'avait pas été remplacé dans l'entrejeu, on imagine mal que Morgan Sanson ne le soit pas.