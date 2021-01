OM-Nîmes : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le streaming ?

Après sa défaite en milieu de semaine lors du Trophée des Champions, l'OM accueille Nîmes à 17h00 ce samedi 16 janvier pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Streaming, chaînes, compos, arbitres, retrouvez toutes les infos à connaître pour ce match.





L'OM accueille Nîmes, samedi, pour le compte de la 20e journée du championnat de France. L'équipe d'André Villas-Boas va tenter de se relancer, après le match nul de Dijon (0-0) et la défaite concédée contre le PSG (1-2). Pour l'occasion, le coach portugais sera privé de Steve Mandanda et Jordan Amavi. Le premier souffre de la cuisse depuis le trophée des Champions, tandis que le second se rétablit d'une blessure au mollet. Kevin Strootman s'est officiellement engagé avec le Genoa, tandis que Pol Lirola, qui a fait une bonne entrée face au PSG, pourrait démarrer. Côté nîmois, la situation est compliquée, puisque les hommes de Jérôme Arpinon restent sur 7 défaites et 1 match nul en 8 matchs. Pour autant, le LOSC n'a pas survolé les débats (1-0), le 9 janvier, et il ne s'agit pas de prendre le match à la légère.





Streaming OM-Nîmes, à quelle heure voir le match et sur quelle chaîne?

Le match Olympique de Marseille - Nîmes sera diffusé à 17h00 sur Téléfoot ET Canal + ! Cela arrive parfois que les deux groupes diffusent le même match, c'est au bon vouloir de Canal + qui a le droit de téléviser certains matchs de son choix. L'OM étant toujours attractif, cela arrive donc parfois que Canal co-diffuse un match avec Téléfoot.





Comment regarder OM-Nîmes en streaming ?

Cela pourrait changer très prochainement, mais à cette heure, 80% de la Ligue 1 est visible sur Téléfoot, et le reste sur Canal+. Pour ce match, nous aurons toutefois la chance d'être retransmis sur Téléfoot et Canal +. Ainsi, plus de supporters pourront voir le match : si vous êtes abonné à la chaîne de Mediapro ce sera à voir sur la chaîne Téléfoot, si vous êtes abonné à l'offre Canal, ce match sera à voir sur Canal +. Les deux groupes proposent des offres pour que vous puissiez voir le match en streaming sur votre PC, mobile ou tablette. Depuis le conflit avec la LFP, Téléfoot a même développé des offres ponctuelles, à la journée et à partir de 3.90€. Renseignez-vous bien et surtout ne payez pas d'abonnement avec engagement, la chaîne va bientôt disparaître... Du côté de Canal + ce n'est guère mieux et l'incertitude plane aussi : le groupe de Bolloré ayant aussi annoncé dans la semaine vouloir rendre ses droits à la LFP...





Les compos probables de Marseille-Nîmes

Le onze probable de l'OM : Pelé - Nagatomo, Caleta-Car, Alvaro, Sakai - Kamara, Rongier, Cuisance - Payet, Thauvin (cap), Benedetto.

Le onze probable de Nîmes: Reynet - Meling, Briançon, Deaux, Alakouch - Ahlinvi, Cubas, Ferhat - Eliasson, Ripart (cap), Roux.





Les arbitres du match

Jérémy STINAT sera l'arbitre principal. Il sera assisté de Julien AUBE et Julien HAULBERT. Le 4e arbitre sera Hakim BEN EL HADJ et du côté de la vidéo, Benoît BASTIEN sera assisté de Christian GUILLARD.





Le prono de Footmarseille

Après le nul de Dijon et la défaite contre Paris, les Phocéens auront à coeur de se relancer. Sur le papier, l'écart paraît important entre les deux équipes. Il reste à voir si cela se confirmera sur la pelouse. On peut miser sur le même tarif que face à Bordeaux, Nantes et Montpellier : 3-1. En ce qui concerne le choix des buteurs, on peut opter pour Florian Thauvin, Morgan Sanson et Dario Benedetto.





20e journée de Ligue 1, le programme TV complet



Retrouvez le programme complet de cette 20e journée de Ligue 1. A noter que le match Lorient-Dijon a été reporté pour cause de cas de Covid-19 dans l'effectif breton. Le traditionnel multiplex du samedi soir est décalé au dimanche.



Vendredi 15 janvier

21h00 - Ligue 1 : Montpellier - Monaco sur Telefoot

Samedi 16 janvier

17h00 - Ligue 1 : Marseille - Nimes sur Telefoot et Canal +

21h00 - Ligue 1 : Angers - PSG sur Canal +

Dimanche 17 janvier

13h00 - Ligue 1 : Brest - Rennes sur Telefoot

15h00 - Ligue 1 : Multiplex - 20e journée sur Telefoot

15h00 - Ligue 1 : Lorient - Dijon Reporté

15h00 - Ligue 1 : Nantes - Lens sur Telefoot Stadium 2

15h00 - Ligue 1 : Nice - Bordeaux sur Telefoot Stadium 3

15h00 - Ligue 1 : Strasbourg - Saint-Etienne sur Telefoot Stadium 4

17h00 - Ligue 1 : Lille - Reims sur Telefoot et Canal +

21h00 - Ligue 1 : Lyon - Metz sur Telefoot