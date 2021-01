Mercato : Guion aime l'effet des rumeurs sur Dia

David Guion, coach du stade Rémois, s'est exprimé sur le possible départ de Boulaye Dia (24 ans), ces prochaines semaines. Il trouve du positif aux rumeurs des derniers jours.





"Je discute avec lui. J'aime bien quand vous en parlez beaucoup. Plus vous en parlez, meilleur il est. Donc continuez à en parler. En ce moment, il a la banane, il est jovial, il marque des buts, il est bon, il est sollicité, on parle de lui... Tout va bien sur la planète Dia", a déclaré le technicien en conférence de presse.



West Ham serait notamment dans le coup pour recruter l'attaquant, mais n'aurait pas encore transmis d'offre. L'OM privilégierait quant à lui la venue d'Arkadiusz Milik (Naples), dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Les Rémois attendaient jusque-là environ 15 millions d'euros pour laisser filer leur joueur.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Dia a inscrit 12 buts et donné 1 passe décisive en 17 apparitions en Ligue 1, cette saison.