Trémoulinas s'interroge sur le niveau de Milik

Benoît Trémoulinas se demande si Arkadiusz Milik (26 ans) retrouvera son meilleur niveau, s'il s'engage à l'OM.





"Le point d'interrogation, c'est le temps de jeu. L'attaquant n'a pas joué pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il a le physique d'un joueur qui peut vite se rétablir et en quelques matchs retrouver son niveau ? Est-ce qu'il peut mettre du temps pour revenir ? C'est la question qu'on se pose", a déclaré l'ancien joueur bordelais au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, Milik est écarté de l'équipe première napolitaine et n'a pas disputé la moindre rencontre avec le SSC depuis le 28 juillet dernier. Il a en revanche joué quelques matchs avec la Pologne, cet automne. On peut effectivement imaginer qu'il aura besoin d'un peu de temps pour retrouver son niveau athlétique.



En 2019-2020, Milik a inscrit 14 buts en 35 apparitions, dont 22 en tant que titulaire, toutes compétitions confondues.