Daniel Riolo s'est exprimé sur le travail réalisé par André Villas-Boas, à l'OM. Le journaliste est mitigé.





"Il y a du bon et du pas bon dans ce que fait Villas-Boas. Déjà il y a un changement de ton dans la communication. Quand il est arrivé, il donnait l'impression que ce match PSG OM n'était pas très important, car il ne pouvait pas rivaliser. Je ne trouve pas mal qu'il ait changé, car pourquoi nier le fait que ce match signifie quelque chose ? Pourquoi aller contre ce que pensent les supporters marseillais. Revenir aujourd'hui à une communication 100 % supporters, comme il l'a fait après le match en disant : "regardez comme ils sont contents d'avoir gagné" et en gros de diminuer la victoire du PSG, pourquoi pas. Ça plaît aux supporters et il défend ses joueurs qui ont montré du caractère. En revanche, sur le long terme, ne raconte pas des saucisses du genre "on a dominé le match", "la meilleure équipe sur le terrain c'était nous". C'est bidon de faire ça, car je trouve que ce n'est pas vrai, et ça te sort d'une analyse de match objective. Le supporter veut bien qu'on le défende, mais il ne veut pas qu'on lui raconte des saucisses en faisant des analyses de match à la Rudi Garcia", a-t-il déclaré sur les ondes de RMC.



L'OM n'a désormais plus le droit à l'erreur et devra notamment se relancer face à Nîmes, ce samedi, à l'occasion de la 20e journée.