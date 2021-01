Kevin Strootman (30 ans) s'est exprimé sur son départ de l'OM, lors de sa conférence de presse de présentation au Genoa. Il pense que les dirigeants marseillais sont contents qu'il ne soit plus là.





"Je crois qu'ils sont contents que je sois parti, je crois. Le président a dit que je pouvais partir, ou devait partir", a déclaré le Néerlandais face aux médias italiens, suite à son prêt dans le club génois. Il pourrait toutefois revenir au terme de la saison : "Pour l'instant, c'est un prêt. Ça peut être définitif, mais je ne sais pas [...] On regardera après la saison."





"Physiquement je vais bien"

Il espère désormais bénéficier de temps de jeu : "L'année dernière, j'ai peu joué. Je manque un peu du rythme, mais je me suis toujours entraîné. Physiquement je vais bien. [...] Ballardini est heureux que je sois là, et pour moi c'est pareil", a-t-il poursuivi. Il souhaite enfin aider sa nouvelle équipe à progresser : "L'équipe se remet doucement et je veux aider. Il y a beaucoup de clubs proches de nous, mais le Genoa est dans cette position aussi pour les problèmes liés à la Covid. 18 joueurs l'ont eu, maintenant ça va beaucoup mieux et je veux emmener Gênes au sommet."



En première partie de saison, Strootman a participé à 11 matchs de Ligue 1 et 3 de Ligue des Champions. Il a été rarement titularisé. Le Genoa prend en charge 50 % de son salaire, il n'est pas évident qu'il sera en mesure de le recruter définitivement, l'été prochain.