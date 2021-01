Mercato : Milik à l'OM, ce serait imminent

L'OM aurait trouvé un accord avec Naples, pour le prêt d'Arkadiusz Milik (26 ans) avec option d'achat obligatoire. Il resterait quelques détails à peaufiner, mais l'issue ne ferait plus de doutes.





D'après les éléments obtenus par Calciomercato, ce vendredi soir, un accord a été trouvé entre les dirigeants des deux clubs, pour l'international polonais. L'opération devrait finalement se conclure sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. Ces derniers seraient d'ailleurs toujours l'objet de discussions. Et Naples devrait également conserver un pourcentage à la revente qu'il voudrait de 30 %, tandis que l'OM souhaiterait le diminuer à 20 %. Les derniers points devraient être négociés rapidement.



Le joueur devrait quant à lui prolonger d'un an avec Naples, comme l'avait fait Maxime Lopez pour rejoindre Sassuolo. Il percevra un salaire de 4 millions d'euros par an, en France, soit l'équivalent de ce qui gagnait en Italie. L'OM devrait donc bientôt pouvoir compter sur un renfort de taille, dans le secteur offensif.