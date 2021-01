Mandanda, Amavi... Villas-Boas fait le point sur les blessés

André Villas-Boas s'est exprimé sur les blessures de Steve Mandanda (35 ans) et Jordan Amavi (26 ans). Aucun des deux ne devrait jouer, face à Nîmes.





Face aux médias, l'entraîneur de l'OM a fait un point sur l'infirmerie. Il a indiqué que le gardien de but et le latéral gauche ne devraient pas prendre part au match face aux Crocodiles : "Je pense qu'il va être de retour pour Lens, mais il va rater celui contre Nîmes pour une blessure musculaire de grade 1", a-t-il confié à propos du premier. Le second n'est pas encore prêt à reprendre : "Ce sera peut-être plus long que prévu. On pensait qu'il reprendrait l'entraînement collectif à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est incertain pour le match face à Lens, on va voir par la suite."



Yohann Pelé et Yuto Nagatomo devraient donc être titulaires, samedi (17h00).