Longoria donne la tendance pour la suite du mercato

En conférence de presse, Pablo Longoria s'est exprimé sur le mercato. Il y voit beaucoup de particularité, avec le contexte actuel. Il a refusé d'évoquer le cas Arkadiusz Milik.





"Je prends l'exemple de la négociation avec Pol. Ce sont des négociations particulières parce que tout le monde est en difficultés économiques. Les revenus des clubs baissent. On doit réfléchir au mercato. Il n'y a que cinq joueurs vendus plus de 10 millions d'euros. C'est extraordinaire. C'est un mercato à la baisse. On a trouvé une bonne négociation avec Pol, ça s'est fait vite parce qu'on voulait que Pol nous rejoigne vite. C'était aussi une opération difficile pour la Fiorentina puisqu'ils ont acheté Pol, 13 millions d'euros. Je remercie Pol et la Fiorentina", a-t-il indiqué face aux journalistes.





"Il faut être très froid dans les négociations"

Il n'est pas pressé de faire signer un attaquant : "Le 'grand' l'attaquant ? Je suis au courant. On accepte l'exigence des supporters, c'est une bonne pression. Avec beaucoup de clubs en Italie et en Europe, on recherche tous les mêmes joueurs. C'est important que l'Atlético ait recruté un attaquant. C'est un mercato très difficile et serré et nous travaillons sur différentes pistes. Nous cherchons à faire des choses avec intelligence, il faut être très froid dans les négociations. (...) On a cherché à anticiper, on a discuté avec André. On a décidé, on travaille, on analyse, mais il faut attendre le bon moment. Nous ne sommes pas les seuls à décider comment faire l'opération. Ça dépend des joueurs, des autres clubs qui jouent à la spéculation. Ça se débloquera peut-être dans la dernière semaine, comme c'est le cas lors de chaque mercato d'hiver." Il a refusé d'en dire davantage sur les discussions concernant Arkadiusz Milik : "On travaille sur des pistes sur la position de l'attaquant. Nous sommes sur plusieurs opérations ouvertes où nous cherchons à avancer."



On constate en tout cas que l'OM fait pour l'instant son marché en Italie. Pour rappel, la Gazzetta dello Sport a annoncé qu'un rendez-vous était prévu entre les dirigeants marseillais et ceux de Naples, pour trouver un accord définitif.