Villas-Boas confirme pour Diego Costa

André Villas-Boas a confirmé que Diego Costa (32 ans) avait proposé ses services à l'OM, et qu'il avait été recalé. Son salaire est trop élevé pour les finances du club.





"La première chose, c'est que Diego Costa touche 16 millions d'euros par an hors taxe. J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM. Je pensais que c'était une blague, mais cela n'en était pas une. C'est un des meilleurs attaquants du monde, il va chercher autre chose. A ce niveau de salaire, on n'est pas capable", a déclaré le coach portugais en conférence de presse.



Pour rappel, l'international espagnol (24 sélections, 10 buts) est libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético Madrid. Selon Sportune, il percevait 865 000 euros bruts par mois, chez les Colchoneros, sans les primes.