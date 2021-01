Pol Lirola (23 ans) a confié son enthousiasme, suite à sa signature à l'OM. Il a notamment été conseillé par Franck Ribéry (36 ans).





"Je savais que c'est un grand club, avec beaucoup d'histoire. Il a joué les Coupes d'Europe ces dernières saisons. Je savais qu'il y a avait eu des latéraux espagnols avant moi (Manquillo, Azpilicueta). Je veux donner beaucoup ici", a déclaré le défenseur espagnol en conférence de presse. Il a décrit son profil de jeu. Il pense être un latéral très offensif : "Je suis un joueur rapide, j'aime beaucoup participer aux actions offensives, faire des passes décisives, mais aussi marquer. Je dois m'améliorer sur les phases défensives parce que je joue très haut. Le foot italien m'a beaucoup aidé à ce niveau."





"J'ai parlé avec Alvaro avant de venir"

Il a révélé avoir discuté avec Alvaro Gonzalez et Franck Ribéry, lors des négociations avec Marseille : "J'ai parlé avec Alvaro avant de venir ici. Il m'a dit que c'était très bien si je venais et que c'était un bon pas en avant pour moi. Depuis le premier jour, j'ai vu que c'est un club très familial. J'ai été très bien accueilli. (...) Ribéry est un très bon ami, l'année et demie que j'ai passée m'a aidé. C'est un crack. Quand je lui ai dit que je signais à l'OM, il était très content pour moi et m'a dit qu'il pourrait m'aider et que les supporters sont exceptionnels."



Après sa rentrée contre le PSG, on peut imaginer que Lirola pourrait être titulaire, face à Nîmes, samedi (17h00).