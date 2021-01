Mercato : Milik serait chaud pour rejoindre l'OM

Arkadiusz Milik (26 ans) aurait donné son accord à l'OM. Les négociations avec Naples se poursuivraient.





D'après la chaîne Téléfoot, l'international polonais (56 sélections, 15 buts) est favorable à une signature dans le club phocéen. Simone Rovera a fait un point sur les négociations entre les deux clubs : "La situation est toujours la même. Milik est en fin de contrat dans six mois. Naples demande un certain chiffre, environ 15 millions d'euros, y compris des bonus, donc ils ne sont pas fermés vraiment sur la somme. L'OM est en train de faire des offres. Il a fait une première offre, qui est plutôt basse. En Italie on parle de 5-6 millions, mais on ne peut pas confirmer. C'était pour ouvrir la route. Il y a eu une deuxième, récemment, environ 8 millions d'euros, avec des bonus. Là aussi, évidemment, Naples n'est pas satisfait. Mais l'OM continue à négocier."





"L'OM est tranquille et va continuer dans cette stratégie"

Il a par ailleurs affirmé que le joueur était prêt à revêtir le maillot phocéen : "L'information qu'on peut donner ce soir, au-delà du fait que Marseille est tranquille et va continuer dans cette stratégie, car le mercato est encore long, c'est qu'il y a une certaine volonté concrète du joueur de venir à l'OM. Marseille ne pourrait pas faire des offres sans avoir l'accord, enfin je ne dis pas un accord, car ce n'est pas vraiment le cas, mais il y a une volonté de Milik d'accepter le projet marseillais quand les deux clubs tomberont d'accord. Ce ne sera pas la partie la plus difficile de la négociation. Le plus difficile, c'est de trouver l'accord avec Naples. Je pense qu'une troisième offre arrivera début de semaine prochaine. Les deux parties sont un peu plus proches, les négociations continuent. Il y a bien de la concurrence, mais c'est surtout avec des clubs qui veulent le joueur en juin. C'est le cas de la Juve, qui voudrait le récupérer gratuitement. Le président de la fédération polonaise avait dit il y a quelques jours que si Milik ne jouait pas jusqu'à la fin de la saison, il pouvait pratiquement oublier l'Euro", a-t-il poursuivi.



En fin de contrat en juin, Milik a été écarté du groupe de Gennaro Gattuso et n'a pas disputé la moindre rencontre, depuis l'été dernier. La saison passée, il avait inscrit 14 buts en 35 apparitions sous la tunique napolitaine.