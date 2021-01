Boubacar Kamara (21 ans) s'est exprimé sur la défaite concédée par l'OM face au PSG (1-2), lors du trophée des Champions.





"C'est facile à dire, mais difficile à faire contre une équipe comme celle-là, qui a la possession du ballon. Après, notre réveil s'est produit très tard, mais on a vu qu'après ce but, on s'est procuré une ou deux occasions. Il faut vite rebondir. C'est ce qu'il pense. Après, c'est match par match... Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas battus, puis aujourd'hui on perd. Dire que notre niveau se rapproche d'eux, c'est gros quand même", a déclaré le milieu défensif au micro de Canal+.



Pour rappel, Florian Thauvin avait notamment estimé que l'OM avait tenait de plus en plus tête au PSG, les années passant. Les Phocéens disposeront d'une autre occasion de montrer leurs progrès (ou pas) le 7 février, au stade Orange Vélodrome. Avant ça, il faudra déjà arrivée à battre Nîmes ou Lens.