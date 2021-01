Mercato : l'OM ne lâche rien pour Milik

L'OM poursuivrait les discussions avec Naples, concernant Arkadiusz Milik (26 ans). La position des deux clubs reste pour l'instant éloignée.





Gianluca Di Marzio a donné de nouvelles informations concernant les négociations qui se tiennent entre Napolitains et Marseillais. Selon lui, l'OM a proposé 8 millions d'euros, plus 1 million de bonus lié à une qualification pour la Ligue des Champions. Les Italiens attendraient une partie fixe de 9-10 millions d'euros, plus 5-6 millions de bonus et un pourcentage à la revente de 25 %. L'écart est donc encore important.



Le SSC Naples paraît quand même bien gourmand, alors que son joueur n'a pas disputé la moindre rencontre, cette saison, et que son contrat prendra fin en juin 2021.