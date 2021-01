Strootman rejoint le Genoa en prêt (Officiel)

Le club de Gênes a officialisé la signature de Kevin Strootman (30 ans). Il défendra ses couleurs jusqu'au terme de la saison.





Le Genoa et l'OM se sont entendus pour le prêt de l'international néerlandais (45 sélections) jusqu'à la fin de la saison. Le club italien prendrait en charge une partie de sa rémunération (50 % a priori), mais ne dispose pas d'option d'achat. Un rendez-vous serait prévu en juin pour évoquer l'idée d'un transfert définitif. On peut d'ores et déjà imaginer que le salaire du joueur constituera un problème majeur.



Arrivé en 2018 pour un montant de 25 millions d'euros, Strootman n'est jamais parvenu à s'imposer, dans le club phocéen. Il n'a notamment participé qu'à 14 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Le retour en Serie A pourrait lui permettre de bénéficier de davantage de temps de jeu et de relancer sa carrière. Il souhaite tout faire pour participer à l'Euro qui se disputera l'été prochain.



Strootman a pris part à 78 rencontres, inscrit 3 buts et délivré 9 passes décisives, depuis son arrivée à Marseille.