Longoria ne lâcherait rien avec Thauvin

Pablo Longoria n'aurait pas abandonné l'idée de prolonger Florian Thauvin (27 ans).





Si l'on en croit les renseignements divulgués par Le 10 Sport, le directeur du football de l'OM tente toujours de convaincre le milieu offensif de rester à Marseille. Les discussions se poursuivraient et devraient aboutir sur une seconde proposition, dans les prochaines semaines. Flotov, frustré de n'avoir pas été considéré comme un élément prioritaire, ces derniers mois, avait balayé la première du revers de la main. Il reste à voir si son avis évoluera, alors qu'il se dit très attaché au club olympien.



Pour rappel, Thauvin sera en fin de contrat en juin prochain. Il a inscrit 84 buts et délivré 52 passes décisives en 261 apparitions depuis son arrivée à l'OM. Il est notamment courtisé par le FC Séville et le Milan AC, et certaines rumeurs font état d'un accord avec le club lombard, depuis l'automne.