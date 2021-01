Villas-Boas tacle l'arbitre de PSG-OM

André Villas-Boas a taclé Ruddy Buquet, après le match PSG-OM (2-1). Il a effectivement noté que les Phocéens avaient pris quatre cartons jaunes, tandis que les Parisiens n'en avaient pris qu'un.





"Non, je ne l'ai pas senti plus tendu à ce moment-là (Alvaro, NDLR). La seule chose que je vois c'est que l'OM est cartonné, mais pas le Paris Saint-Germain. J'ai parlé à l'arbitre à la fin, il m'a dit que les deux fautes que Paris fait dans nos contre-attaques, ce n'est pas des cartons jaunes... Bon, d'habitude quand tu arrêtes une contre-attaque avec une faute, c'est un carton jaune direct, là rien. Il a donné à nous et pas à eux. C'est une différence de traitement encore une fois contre l'OM. Je n'ai rien à ajoute", a déclaré le technicien portugais face à la presse.



Yuto Nagatomo, Nemanja Radonjic et Pol Lirola ont pris un jaune alors qu'ils n'ont commis qu'une faute.