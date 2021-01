Mercato : l'OM aurait fait une 2e offre pour Milik

L'OM aurait transmis une deuxième proposition au Napoli, pour obtenir la signature d'Arkadiusz Milik (26 ans). Elle aurait déjà été refusée par le SSC Naples.





D'après les informations publiées par Gianluca Di Marzio, le journaliste de Sky Sports, le club phocéen a fait une deuxième offre pour recruter le Polonais. Elle serait de 7-8 millions d'euros (au lieu de 5-6 pour la première), plus des bonus. Aurelio de Laurentiis, le président du club italien, l'aurait toutefois déjà refusée. Il attendrait davantage pour laisser filer son joueur, cet hiver.



Pour rappel, Milik sera en fin de contrat, en juin prochain. Il serait sur les tablettes de la Juventus, mais cette dernière préfèrerait s'attacher ses services gratuitement. L'OM augmentera-t-il encore sa proposition ? On peut penser que le budget mercato n'est pas illimité et qu'il faudra peut-être bientôt se tourner vers d'autres pistes.