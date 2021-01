Neymar et Alvaro s'écharpent sur les réseaux sociaux

Neymar (28 ans) avait pourri le Clasico de septembre. Il a poursuivi son oeuvre, après celui de mercredi, sur les réseaux sociaux. Alvaro Gonzalez (30 ans) l'a fracassé.





Sur Instagram et Twitter, le joueur du PSG a de nouveau montré sa belle mentalité. Il a d'abord chambré Dimitri Payet en publiant une vidéo qui rappelle celle de l'étoile. Il s'en est ensuite pris à Alvaro Gonzalez, lequel il faut l'admettre l'avait secoué sur la pelouse et lui a sèchement répondu. "Roi, Alvaro né ?" L'Espagnol a rétorqué : "Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L'OM toujours", associant une image où il attrapait le Parisien par la tête. Puis Neymar a écrit : "Et il a oublié comment il gagne des titres." Bien inspiré, Alvaro a répondu "L'ombre éternelle du roi", avec une photo de Pelé et ses trois coupes du monde. Neymar a terminé par un pathétique "Et toi tu seras toujours dans la mienne. Je t'ai rendu célèbre. De rien phénomène".



Et la diva parisienne sait qu'il peut compter sur ses groupies pour liker et commenter ses messages. Son état d'esprit est juste exécrable. Pour rappel, il était quasiment seul parvenu à faire dégénérer le Clasico de septembre.





Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L'OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021