Mauricio Pochettino a donné son avis sur son premier Clasico en tant que coach. L'Argentin considère que son équipe a mérité la victoire.





"Paris mérite cette victoire, nous avons fait un bon match", a déclaré le technicien du PSG en conférence de presse. Et d'ajouter : "Nous progressons dans tous les domaines où nous voulons mettre en place nos idées. Nous avons un groupe de joueurs très intelligents, avec une grande capacité d'adaptation. Nous sommes très heureux. (...) Le groupe a montré beaucoup de maturité, il a appris de ses erreurs."



Hier soir, le PSG et l'OM ont tiré 13 fois, pour 3 frappes cadrées côté parisien et 4 côté marseillais. Et Mauro Icardi a envoyé le ballon 1 fois sur la barre transversale.