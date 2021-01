André Villas-Boas a donné son analyse de la défaite concédée par l'OM face au PSG (1-2), mercredi soir. Il considère que son équipe a été la meilleure sur la pelouse.





"C'était un match équilibré, avec peu d'occasions pour les deux équipes. On était la meilleure équipe, je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match. Le 2-0 vient contre le cours du jeu", a estimé le coach portugais après le match. Il regrette l'erreur défensive qui a conduit au premier but : "Ils ont fait la différence sur le seul moment où notre ligne défensive ne joue pas le hors-jeu." Il a également félicité les Parisiens, qui ont remporté le trophée des Champions : "L'état d'esprit était irréprochable. Félicitations à Paris, le meilleur honneur qu'ils nous ont fait, c'est la fête qui a suivi, car on leur a proposé un match difficile."



L'OM affrontera Nîmes, samedi, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. La victoire sera impérative pour se repositionner au classement de Ligue 1.