Florian Thauvin (27 ans) a livré son analyse du Clasico perdu par l'OM (1-2), ce mercredi soir.





"C'est une défaite forcément rageante. On a quand même fait un bon match. Habituellement, on est tous derrière. Là, on les a bien embêtés, on les a bien gênés à la relance. On marque un but dans le jeu, on prend un penalty qui fait mal... Le positif, c'est que plus les années passent, plus on leur tient tête. On a gagné en septembre, aujourd'hui, on n'a pas réussi à le faire, mais on progresse", a-t-il déclaré au micro de Canal+, après la rencontre.



Les Olympiens, qui restent donc sur deux matchs sans victoire, devront absolument se relancer face à Nîmes, dans trois jours.