Mathieu Valbuena (36 ans) a donné son avis sur le trophée des Champions qui va opposer le PSG à l'OM, ce mercredi soir (21h00). Il pense que l'équipe d'André Villas-Boas peut refaire un exploit.





"Ce sont des matches particuliers. Ce sont des Classiques, il y a beaucoup d'intensité. Ce ne sera pas dans la même configuration puisque le Trophée des Champions se joue habituellement en début de saison. Là, il se joue en début d'année, les équipes seront plus préparées. Ensuite, parce qu'il y a un titre à la clé. L'OM n'en a plus gagné depuis 2012. Ce qui est étonnant c'est de voir qu'aujourd'hui, ce Trophée on le boycotte un petit peu. C'est un titre au bout donc quelque part il ne faut pas le négliger", a expliqué Petit Vélo à Foot Mercato. Il considère que Marseille a ses chances : "Je pense que Marseille a toutes ses chances d'accrocher cette équipe de Paris qui n'est pas au mieux de sa forme. Je vois un match assez disputé. (...) Ils l'ont fait en championnat donc ils peuvent le refaire. Après, le PSG a changé d'entraîneur donc, dans une bonne dynamique, c'est compliqué, mais c'est toujours jouable", a-t-il poursuivi.



Il ne s'agit pas de se voir plus beau que l'on est. Si la victoire au Parc des Princes a permis de débloquer les esprits, elle ne doit pas faire perdre de vue l'écart qu'il peut y avoir entre les deux équipes, en termes de qualité. Il faudra mettre plus d'énergie que les Parisiens pour espérer l'emporter.