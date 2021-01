L'OM prévoirait 150 ME de pertes, cette saison

L'OM pourrait accuser 150 millions d'euros de pertes, au terme de la saison.





D'après les éléments recueillis par Le Parisien, le club phocéen a estimé ses pertes pour la fin de la saison à 150 millions d'euros, en raison de la crise économique liée au coronavirus. Le quotidien croit aussi savoir que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria ne retiendront aucun joueur, en cas de proposition intéressante, cet hiver. La situation explique, selon lui, le temps pris pour offrir un nouveau contrat à Jordan Amavi et Florian Thauvin. Et le PSG devrait quant à lui accuser 300 millions d'euros de pertes, en juin.



Avec le fiasco Mediapro et compte tenu de l'attitude de Canal, la survie des clubs est clairement engagée. Espérons qu'un diffuseur soit très vite trouvé pour sauver ce qui peut l'être.