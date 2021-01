PSG - OM : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en streaming ?

Le 25e Trophée des Champions, édition 2020-2021, oppose le PSG à l'OM. Cette rencontre entre le 1er de Ligue 1 et son dauphin lors de la saison passée, se jouera le mercredi 13 janvier à 21h00 à Lens.





L'OM a rendez-vous avec le PSG, mercredi soir, dans le cadre du trophée des Champions. Après sa piètre performance en terres dijonnaises, l'équipe phocéenne va tenter de se relancer face à son grand rival, à Lens. La rencontre promet d'être chaude après les incidents du match aller qui avait conduit l'arbitre à sortir 17 cartons, dont 5 rouges. Pour ce match, André Villas-Boas devrait pouvoir s'appuyer sur Morgan Sanson et Boubacar Kamara, lequel avait été touché au dos contre le DFCO, mais pas Jordan Amavi, qui est trop juste. Kevin Strootman s'est envolé pour Gênes, et Pol Lirola, qui est fraîchement débarqué, ne devrait pas être titulaire. Côté parisien, Presnel Kimpembe, Juan Bernat et Thilo Kehrer sont forfaits, et Neymar et Rafinha sont très incertains.





Streaming PSG - OM, à quelle heure voir le match en direct et sur quelle chaîne?

Le Trophée des Champions édition 2020/2021 est organisé cette année au Stade Bollaert-Delelis de Lens. Pour des raisons sanitaires, il était impossible pour la LFP d'organiser cette rencontre à l'étranger. Initialement prévu au mois d'août, cette rencontre se jouera finalement ce 13 janvier, à 21h00. Même si ce n'était pas prévu il y a encore quelques jours, PSG-Marseille sera retransmis sur deux chaînes en simultané : Téléfoot et Canal +.





Comment regarder le Trophée des Champions PSG-OM en streaming ?

Avec 80% des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro avait aussi acheté le Trophée des Champions. Mais vu le contexte et le litige opposant le diffuseur à la LFP, cette saison Canal + a aussi pu obtenir le droit de diffuser cette compétition. Le match PSG-OM sera donc diffusé en simultané sur Téléfoot et sur Canal +. Pour voir le match en direct et en streaming, vous devrez donc être abonné à l'une des deux offres : Téléfoot ou Canal. C'est la première fois depuis 2012 que Canal + diffuse le Trophéee des Champions. Un joli cadeau donc pour ceux qui n'avaient toujours pas souscrit à l'offre de Mediapro.





Les compos probables de PSG-OM

Le onze probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Benedetto, Payet. Les remplaçants possibles : Pelé, Simon, Balerdi, Lirola, Khaoui, Perrin, Sanson, Cuisance, Germain, Radonjic, Aké.

Le onze probable du PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Icardi, Mbappé. Les remplaçants possibles : Rico, Kimpembe, Bakker, Pereira, Sarabia, Draxler, Paredes, Neymar, Kean.





Les arbitres du match

Ruddy Buquet a été désigné par la Commission Fédérale des arbitres et la Direction Technique de l'Arbitrage pour diriger son premier Trophée des Champions, en 25 éditions. Ruddy Buquet sera assisté de Guillaume Debart et de Benjamin Pages. Le 4ème arbitre sera Mikael Lesage. L'arbitre assistant vidéo sera Willy Delajod, assisté d'Alexandre Castro.





Le prono de Footmarseille

Les Parisiens auront certainement à coeur de se rattraper du match de septembre (0-1), ce qui peut aussi les faire déjouer. Misons donc sur un succès 1-0, avec un but de Dimitri Payet. Car cet OM peut faire un résultat, s'il parvient à évoluer à son meilleur niveau. Pour cela, il faudra faire bien mieux qu'à Dijon, où certains joueurs ont semblé apathiques et sans idées. Il faudra aussi éviter de tomber dans le piège de la provocation, car Paris compte quelques spécialistes), et se montrer efficace.