PSG-OM : les Olympiens prêts à défendre Alvaro

Les joueurs phocéens ont bien l'intention de protéger Alvaro Gonzalez (30 ans), ce soir, au stade Bollaert.





D'après Le Parisien, l'OM craint que le défenseur espagnol ne soit victime de provocations, lors du trophée des Champions. "On pense qu'il va être provoqué à mort. Les joueurs seront très vigilants, si les Parisiens essaient de le déconcentrer", a indiqué un salarié phocéen au quotidien.



Pour rappel, Alvaro avait été victime de menaces de mort, après que Neymar ait dénoncé des insultes à caractère raciste, après le Clasico de septembre. Elles n'ont pas été prouvées par les caméras et l'Espagnol a su convaincre les supporters olympiens que le Brésilien (qui est au passage très ami avec un certain Bolsonaro...) mentait. Et on peut ajouter que le Parisien n'était probablement pas exempt de tout reproche, dans le contenu de ses paroles.



Il faudra beaucoup de caractère, ce soir, pour espérer l'emporter face à ce PSG. Et il faudra aussi beaucoup de réussite et de talent. Comme l'a répété André Villas-Boas en conférence de presse, l'équipe de cet OM a été bâti avec 200 ou 300 millions d'euros, quand le Qatar a injecté au moins 1 milliard et demi d'euros dans le PSG.