Di Meco comprend que Pochettino mette Mbappé sur le banc

Eric Di Meco s'est exprimé sur la possibilité que Mauricio Pochettino mette Kylian Mbappé (22 ans) sur le banc de touche pour la rencontre PSG-OM.





"Mbappé remplaçant, ça montre que le Trophée des Champions n'est pas important pour le PSG ? Non ! Entre les blessures et le nombre de matchs, Mbappé est bouilli. Il faut qu'il se repose aussi. Quand tu as Icardi, Neymar, Di Maria, Verratti, le PSG ne présente pas non plus une équipe de remplaçants. Peut-être qu'il estime que Mbappé a besoin de souffler, car il n'est pas bon en ce moment. À un moment donné, il mérite d'être sur le banc aussi, car il a fait des matchs moyens et parce qu'il n'est pas en grande forme. Pochettino a tranché, et ce n'est pas un manque d'ambitions", a confié l'ancien défenseur marseillais au micro de RMC.



S'il n'a plus marqué depuis 2 rencontres, Mbappé a livré une belle prestation face à Brest et totalise 12 buts et 5 passes décisives en 15 apparitions, dont 11 comme titulaire, cette saison. Sa méforme est donc toute relative.