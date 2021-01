PSG-OM : les compos probables

Diffusé sur Canal, le trophée des Champions opposera le PSG à l'OM, ce soir (21h00). Voici les équipes qui pourraient démarrer la rencontre.





Côté parisien, Mauricio Pochettino devra composer sans Rafinha, Thilo Kehrer et Colin Dagba, lesquels ont contracté le coronavirus. Juan Bernat est quant à lui blessé au genou, et Alexandre Letellier souffre du coude. Il pourra en revanche s'appuyer sur Neymar et Presnel Kimpembe. Et André Villas-Boas doit pour sa part faire sans Jordan Amavi (mollet) et Luis Henrique (coronavirus).



Le onze probable phocéen : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Benedetto, Payet.

Les remplaçants possibles : Pelé, Simon, Balerdi, Lirola, Khaoui, Perrin, Sanson, Cuisance, Germain, Radonjic, Aké.



Le onze probable parisien : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Icardi, Mbappé.

Les remplaçants possibles : Rico, Kimpembe, Bakker, Pereira, Sarabia, Draxler, Paredes, Neymar, Kean.