Mercato : l'OM aurait recalé Diego Costa

Les dirigeants de l'OM auraient recalé Diego Costa (32 ans), cet hiver.





Selon les renseignements obtenus par La Provence, le club phocéen a recalé l'international espagnol, lequel lui avait été proposé. Libre depuis la résiliation du contrat qui le liait à l'Atlético Madrid, il n'aurait pas retenu l'attention de Pablo Longoria.



Pour rappel, Diego Costa sort de plusieurs saisons compliquées. Depuis 2017, date de son retour chez les Colchoneros, il n'avait inscrit que 19 buts et délivré que 14 passes décisives en 81 matchs. Il a cumulé les pépins physiques et jamais paru retrouver son meilleur niveau. Quant à son salaire, il était très élevé (7 millions d'euros par an). Autant d'éléments qui peuvent expliquer le refus des décideurs Marseillais. On peut a contrario penser que son caractère aurait pu plaire aux fans phocéens, et en particulier à l'occasion des Clasicos.



La piste d'Arkadiusz Milik paraît pour l'instant privilégiée par le directeur du football olympien. Les négociations sont en cours avec Naples, lequel semble très gourmand malgré la prochaine fin de contrat du Polonais.