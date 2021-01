Mercato : Dia admet avoir eu des contacts avec l'OM

Boulaye Dia (24 ans) a confirmé avoir eu des contacts avec l'OM, à l'occasion du mercato estival.





Lors d'un entretien donné sur RMC, l'attaquant a révélé avoir discuté avec les dirigeants marseillais, l'été dernier : "Oui, il y a eu des contacts, mais ce n'est pas allé bien loin. C'est vrai que Marseille, ça aurait été un projet intéressant", a-t-il confié. Il pourrait quitter Reims, cet hiver : "Quelques clubs sont sortis dans la presse. C'est vrai qu'il y a des pistes, des clubs intéressés. Mais pour l'instant, ils sont juste intéressés." Et si Arsenal et l'OM étaient à la lutte ? "Je n'ai pas de préférence."





"Je ne vais pas partir pour partir"

Il ne sait pour l'instant pas s'il sera transféré, ce mercato : "Je n'ai jamais dit que j'avais envie de partir. C'est vrai que, vu les options, ça ne sert à rien de partir pour un projet moins intéressant. Ce n'est pas le but. Il faut que j'aille dans un projet où je puisse jouer et continuer à progresser. Je ne vais pas partir pour partir, juste pour dire que j'ai quitté Reims. Ce n'est pas intéressant", a-t-il poursuivi.



Cette saison, Boulaye Dia a marqué 12 buts en 17 apparitions en Ligue 1. Il serait notamment pisté par deux clubs italiens, West Ham et trois autres formations anglaises.