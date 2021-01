Kevin Strootman (30 ans) a livré quelques mots, suite à son arrivée en Italie. Il se réjouit de retrouver la Serie A.





"Je suis très heureux d'être de retour en Italie, je me sentais très bien ici. Ensuite, je suis allé en France. Et maintenant je suis content de cette opportunité et de jouer au Genoa. Pourquoi ai-je choisi le Genoa ? J'étais dans une situation qui n'était pas bonne pour moi, je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Alors j'ai parlé à ma famille et à mon agent : nous voulions retourner en Italie, le Genoa était intéressé dès le début et a tout fait pour m'avoir. Et j'en suis très content", a-t-il déclaré au micro de la chaîne Sky Sports.





"Je veux montrer sur le terrain ce que je peux donner"

Il est impatient de retrouver les terrains : "Maintenant, je ne pense qu'à aider le club. J'espère ajouter quelque chose à cette équipe solide, j'ai hâte de retrouver mes nouveaux coéquipiers à l'entraînement et de jouer avec eux." Et d'ajouter un mot adressé aux fans génois : "Un message pour les supporters ? Je veux montrer sur le terrain ce que je peux donner, c'est pourquoi je suis venu ici. C'est dommage qu'ils ne puissent pas être au stade, peut-être qu'ils reviendront à la fin de la saison. Nous nous battrons pour eux et j'espère les retrouver bientôt."



Son prêt au Genoa n'a pour l'instant pas été officialisé. Il devrait l'être, dans les prochaines heures.