Keylor Navas (34 ans) paraît confiant, à l'approche du Clasico PSG-OM. Il espère que les incidents survenus en septembre ne se renouvelleront pas.





"On se sent tranquille, positif. On a confiance en nous parce qu'on a travaillé. On ne parle pas de revanche dans le vestiaire, loin de là. On parle d'une finale qui s'approche, qu'on veut gagner, et c'est le plus important pour nous. (...) J'ai toujours envie de mettre mes connaissances et mon expérience au service de mes coéquipiers pour essayer d'aider, avec humilité. Mais je veux toujours gagner et c'est quelque chose que j'essaie de diffuser auprès de tous les autres joueurs. Il y a un titre en jeu, c'est important pour chacun d'entre nous. J'espère qu'on pourra ajouter ce titre à notre palmarès. Ce sera compliqué, mais on veut vraiment gagner", a déclaré le gardien de but en conférence de presse.





"Vous apprenez toujours de vos erreurs"

Il ne pense pas que les altercations du match aller vont se renouveler : "Il s'est passé certaines choses pendant ce match, des choses qui ne devraient pas arriver dans un match de football. L'équipe est prête à se battre. Vous apprenez toujours de vos erreurs. Notre mentalité ? Essayer de gagner ce match en jouant au football et en étant meilleur que l'adversaire. C'est ce qu'on veut tous. Quelques fois, les matches se passent comme ça... Mais en tant que professionnel, on doit savoir ce qu'on fait bien et pas bien", a-t-il poursuivi.



Pour rappel, Neymar et Leandro Paredes devraient bien être de la partie. On peut donc s'attendre à ce que le match soit très tendu.