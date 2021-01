L'UNFP appelle les joueurs à baisser leur salaire

L'UNFP a passé un appel visant à sensibiliser les joueurs sur la situation des clubs de Ligue 1.





Suite à la rencontre avec les représentants des clubs de Ligue 1, l'UNFP a appelé les joueurs à entamer des discussions pour baisser leur salaire. Il en va de la survie de nombreux clubs : "L'UNFP invite les joueurs à discuter rapidement avec leurs clubs pour envisager les modalités de réduction de leurs rémunérations afin de sauver le football professionnel fortement affecté par cette crise et pour faire en sorte que la saison 2020/2021 aille à son terme", rapporte la LFP par le biais d'un communiqué.



Et de préciser : "L'UNFP accompagnera les joueurs et les dirigeants dans leurs discussions dans chacun des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ajoute le communiqué de la Ligue. En parallèle, les parties se réuniront de nouveau pour envisager des mesures structurelles afin de participer à une réforme plus globale du football professionnel (format des compétitions, limitation des effectifs, redevances, formation, etc.)."



Miné par la situation sanitaire et le départ de Mediapro, le football français connaît une crise sans précédent. On devrait voir assez vite quels sont les joueurs qui aiment leur club.