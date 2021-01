Mauricio Pochettino se souvient de l'importance que revêt le Clasico pour les supporters du PSG. Il n'envisage rien d'autre qu'une victoire, face à l'OM.





"J'ai beaucoup de souvenirs de ces matchs contre l'OM, je sais ce que ça représente pour nos fans. Ce n'est pas qu'une histoire de jouer pour un titre. Je sais ce que c'est, j'ai joué des duels assez chauds contre eux. Dans ces affiches, seule la victoire compte", a déclaré le technicien argentin en conférence de presse, ce mardi. Et d'ajouter : "Je sais que ces matchs ne sont pas comme les autres. Comme je le disais, il y a une importance spéciale pour les fans, mais aussi pour les joueurs. Le foot ce sont des émotions, et on se rend compte aujourd'hui avec le coronavirus que les supporters manquent vraiment dans les stades. Mais oui, je me rappelle de ces émotions."





"Je respecte ce que dit Villas-Boas"

Le coach parisien n'a en revanche pas voulu commencer la sortie d'André Villas-Boas sur l'argent du PSG : "J'ai beaucoup de respect pour tous mes confrères, dont André, nous sommes tous les deux passés par Tottenham, nous avons ce point commun. Il a plus de connaissances de ce championnat que moi, je respecte ce qu'il dit, je ne veux pas entrer dans des polémiques. Notre idée principale, comme je le disais, c'est de se concentrer sur le match de demain pour le gagner."



Pour rappel, Neymar et Presnel Kimpembé pourront finalement disputer la rencontre.