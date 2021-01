PSG-OM : Kimpembe et Neymar seront bien là

Le PSG a officialisé les retours de Presnel Kimpembe (25 ans) et Neymar (28 ans) en vue du trophée des Champions.





Sur son site internet, le club parisien a annoncé que le défenseur et l'attaquant seraient dans le groupe pour le match prévu face à l'OM. Et ce sera aussi le cas de Leandro Paredes et Danilo Pereira. En revanche, Juan Bernat (genou), Colin Dagba, Rafinha Thilo Kehrer (Covid-19) et Alexandre Letellier (coude) seront absents. Mauricio Pochettino pourra donc compter sur un effectif relativement large, contre les Marseillais. Pour autant, il n'est pas évident qu'il prendra le risque de titulariser des éléments qui n'ont pas joué depuis plusieurs semaines.



Côté marseillais, Jordan Amavi manquera le rendez-vous. Dommage, car on aurait bien aimé voir ses retrouvailles avec Layvin Kurzawa.